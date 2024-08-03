Мадуро предупредил о готовящемся теракте в Каракасе

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что правая оппозиция готовит теракт в Каракасе, сообщает Reuters.

Мадуро предупредил на пресс-конференции в пятницу, что его правительство раскрыло «террористический заговор», который должен состояться в районе Белло-Монте (станция метро в Каракасе), недалеко от места проведения марша оппозиции — акция связана с итогами президентских выборов.

Президент включил две аудиозаписи на телефоне и показал фотографию текстового разговора, который, по его словам, доказывает подготовку к теракту.

28 июля в Венесуэле прошли президентские выборы, на которых победу, по данным властей, одержал действующий президент Николас Мадуро (по итогам обработки 80% протоколов набрал 51,2% голосов, глава Национального избирательного совета (CNE) Элвис Амороcо уже объявил о его победе). Представитель оппозиции Эдмундо Гонсалес Уррутиа набрал 44,2%.

Оппозиция Венесуэлы отказалась признавать итоги выборов и назвала избранным президентом Уррутиа. По данным лидера оппозиции Марии Корины, Мачадо набрал лишь 30% голосов, а Уррутиа 70%.