Мадуро предупредил о готовящемся теракте в Каракасе
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что правая оппозиция готовит теракт в Каракасе, сообщает Reuters.
Мадуро предупредил на пресс-конференции в пятницу, что его правительство раскрыло «террористический заговор», который должен состояться в районе Белло-Монте (станция метро в Каракасе), недалеко от места проведения марша оппозиции — акция связана с итогами президентских выборов.
Президент включил две аудиозаписи на телефоне и показал фотографию текстового разговора, который, по его словам, доказывает подготовку к теракту.
28 июля в Венесуэле прошли президентские выборы, на которых победу, по данным властей, одержал действующий президент Николас Мадуро (по итогам обработки 80% протоколов набрал 51,2% голосов, глава Национального избирательного совета (CNE) Элвис Амороcо уже объявил о его победе). Представитель оппозиции Эдмундо Гонсалес Уррутиа набрал 44,2%.
Оппозиция Венесуэлы отказалась признавать итоги выборов и назвала избранным президентом Уррутиа. По данным лидера оппозиции Марии Корины, Мачадо набрал лишь 30% голосов, а Уррутиа 70%.
Сенатора Дмитрия Савельева задержали по делу об убийстве. Подробнее
Мосбиржа приостанавливает публикацию статистики по валютному рынку
Число погибших в Нижнем Тагиле выросло до семи
Как правильно дегустировать и подавать вино
Вступил в силу запрет на строительство в Москве квартир меньше 28 кв. м
На Украине подсчитали, сколько мужчин поступают в вузы для отсрочки
Ученые установили, что на Меркурии есть слой алмазов толщиной до 18 км
В ВШЭ рассказали о влиянии стресса на частоту употребления алкоголя
Подборка каналов РБК в Telegram