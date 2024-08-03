В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
В Белгородской области объявили опасность атаки дронов, сообщила мэрия Белгорода в телеграм-канале.
«Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — говорится в сообщении.
Об опасности мэрия сообщила в 03:56 мск.
После начала специальной военной операции ряд российских регионов регулярно подвергаются атакам со стороны Украины.
В ночь со 2 на 3 августа в Белгородской области уже объявляли ракетную опасность, режим действовал десять минут. Кроме того, ракетую опасность объявляли в Геническе Херсонской области.
Ночью массированным атакам дроном подверглись Ростовская и Орловская область, в последней два беспилотника врезались в жилой дом. Кроме того, опасность атаки дронов объявляли в Воронежской области.
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