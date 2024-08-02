Полицейские на одной из улиц Саутпорта (Фото: Manon Cruz / Reuters)

Российское посольство в Великобритании отвергает информацию о причастности Москвы к беспорядкам из-за убийства детей в Саутпорте, говорится в заявлении миссии.

«Это предсказуемый газлайтинг со стороны людей, которые сами способствовали дестабилизации целых стран и регионов, вызывая беспрецедентные потоки беженцев и человеческие страдания», — заявили в посольстве.

Там подчеркнули, что Россия не вмешивается во внутренние дела суверенных государств.

Так посольство прокомментировало публикацию издания The Telegraph, которое со ссылкой на бывшего главу британской разведки Ричарда Дирлава написало, что беспорядки начались из-за фейковых новостей российских СМИ о нападении в Саутпорте.

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В ночь на 31 июля Саутпорт, прибрежный город к северу от Ливерпуля, был охвачен массовыми беспорядками, в результате которых пострадали десятки сотрудников правоохранительных органов. Служба скорой помощи Северо-Западной Англии сообщила, что как минимум 27 из них были доставлены в больницу. Восемь полицейских, в которых толпа бросала камни и бутылки, получили серьезные травмы, включая переломы, рваные раны, сотрясение мозга.

Беспорядки начались после нападения на местную детскую танцевальную студию 29 июля, где в это время проходили классы йоги и танца, так что она была полна детей. Нападавший, 17-летний юноша, вооруженный ножом, нанес смертельные ранения трем девочкам. Еще пятеро пострадавших детей сейчас находятся в критическом состоянии, у трех раны менее серьезные. Тяжело ранена также преподаватель йоги, которая пыталась защитить детей.

По информации полиции, арестованный по подозрению в убийстве — уроженец Кардиффа, который проживал в соседнем с Саутпортом городе Бэнкс. Органы правопорядка не раскрывают личность и происхождение подростка. Соседи рассказали Би-би-си, что семья подозреваемого «переехала в Великобританию из Руанды».

В Мусульманском совете Великобритании после начавшихся беспорядков заявили, что «исламофобская реакция» началась с «ложного слуха, подогретого дезинформацией с российского новостного сайта, который ошибочно связал преступление с мусульманами».