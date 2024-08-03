Захарова ответила на слова Макрона об открытии Олимпиады как лице Франции

Официальный представитель МИД России Мария Захарова не согласилась со словами президента Франции Эммануэля Макрона о том, что церемония открытия Олимпиады-2024 в Париже является лицом его страны. Об этом дипломат заявила в своем телеграм-канале.

Накануне Макрон сказал, комментируя церемонию открытия Олимпиады, что Франция «продемонстрировала свое настоящее лицо» и «проявила свою дерзость с соответствующей творческой свободой».

«Многие подумали, что это нечто другое, какие-то иные части тела», — написала Захарова. Однако Макрону должно быть «виднее», добавила она.

XXXIII летние Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа. В программе соревнований 32 вида спорта. Россияне на этих Играх практически не представлены: в соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из страны (на Олимпиаде-2020 было 336).

Скандальная церемония открытия игр в Париже подверглась критике со стороны пользователей соцсетей, а также религиозных, общественных деятелей и политиков. Возмущение вызвала пародия на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи, так как в шоу участвовали бородатая женщина и переодетые женщинами мужчины. Так, предприниматель Илон Маск в своем аккаунте в Х назвал пародию проявлением «вопиющего неуважения» к христианам.

Международному олимпийскому комитету (МОК) пришлось публично извиняться за произошедшее.