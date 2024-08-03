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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Захарова ответила на слова Макрона об открытии Олимпиады как лице Франции

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже

Официальный представитель МИД России Мария Захарова не согласилась со словами президента Франции Эммануэля Макрона о том, что церемония открытия Олимпиады-2024 в Париже является лицом его страны. Об этом дипломат заявила в своем телеграм-канале.

Накануне Макрон сказал, комментируя церемонию открытия Олимпиады, что Франция «продемонстрировала свое настоящее лицо» и «проявила свою дерзость с соответствующей творческой свободой».

«Многие подумали, что это нечто другое, какие-то иные части тела», — написала Захарова. Однако Макрону должно быть «виднее», добавила она.

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Дональд Трамп

XXXIII летние Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа. В программе соревнований 32 вида спорта. Россияне на этих Играх практически не представлены: в соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из страны (на Олимпиаде-2020 было 336).

Скандальная церемония открытия игр в Париже подверглась критике со стороны пользователей соцсетей, а также религиозных, общественных деятелей и политиков. Возмущение вызвала пародия на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи, так как в шоу участвовали бородатая женщина и переодетые женщинами мужчины. Так, предприниматель Илон Маск в своем аккаунте в Х назвал пародию проявлением «вопиющего неуважения» к христианам.

Международному олимпийскому комитету (МОК) пришлось публично извиняться за произошедшее.

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Мария Захарова Олимпиада-2024 Церемония открытия лицо Эмманюэль Макрон
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Макрон Эмманюэль фото

Макрон Эмманюэль

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Маск Илон фото

Маск Илон

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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