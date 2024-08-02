В Воронежской области объявили опасность атаки дронов

В Воронежской области объявлена опасность атаки дронов, сообщил глава региона в своем телеграм-канале.

«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове», — написал губернатор.

Опасность атаки дронов ранее объявили также в соседней Воронежской области.

Воронежские власти регулярно сообщают о воздушной тревоге, а также об атаках беспилотников на объекты в регионе.

В частности, в ночь с 28 на 29 июля Гусев объявил воздушную тревогу в Воронежской области. При падении сбитого дрона получил повреждения объект коммунальной инфраструктуры в поселке Газопровод Острогожского района. По словам губернатора, пострадавших не было.

До этого опасность атаки дронов в регионе объявили ночью 27 июля.