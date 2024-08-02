В Воронежской области объявили опасность атаки дронов
В Воронежской области объявлена опасность атаки дронов, сообщил глава региона в своем телеграм-канале.
«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове», — написал губернатор.
Опасность атаки дронов ранее объявили также в соседней Воронежской области.
Воронежские власти регулярно сообщают о воздушной тревоге, а также об атаках беспилотников на объекты в регионе.
В частности, в ночь с 28 на 29 июля Гусев объявил воздушную тревогу в Воронежской области. При падении сбитого дрона получил повреждения объект коммунальной инфраструктуры в поселке Газопровод Острогожского района. По словам губернатора, пострадавших не было.
До этого опасность атаки дронов в регионе объявили ночью 27 июля.
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