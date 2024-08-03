Фото: Политика страны / Telegram

В селе Котлярка Житомирской области памятник Владимиру Ленину превратили в памятник украинскому поэтому Тарасу Шевченко из-за нехватки денег на новый монумент, сообщает издание «Суспiльне Житомир».

Автором инициативы стала заведующая местного Дома культуры Татьяна Петрук. По ее словам, памятник Ленину собирались демонтировать в рамках закона о декоммунизации.

Закон о декоммунизации, в рамках которого были снесены несколько тысяч скульптур, бюстов и памятников советским деятелям, действует на Украине с 2015 года. Также в рамках закона были переименованы десятки тысяч улиц, площадей и населенных пунктов.

По ее словам, если бы памятник Ленину снесли, на установку нового монумента не хватило бы денег. Как пишет издание, работа над переделкой памятника длилась около двух недель, этим занимался местный художник Владимир Герасимчук.

Россия действия украинских властей в отношении памятников не поддерживает. Российский президент Владимир Путин называл Владимира Ленина автором и архитектором Украины.