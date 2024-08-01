В Киеве начал ржаветь монумент «Родина-мать»

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Монумент «Родина-мать» начал ржаветь после замены герба СССР на украинский трезубец, рассказал украинскому изданию LIGA.net директор Института электросварки им. Е.О. Патона в Киеве Игорь Кривцун.

«Трезубец приварили, но к нам никто не обращался. А проблема в том, что там, где они варили, — там ветер, там нет защиты», — сказал Кривцун. По его словам, сейчас сварочные швы находятся под угрозой.

«Они [швы] уже желтые, хотя это и нержавеющая сталь», — прокомментировал состояние монумента Кривцун.

В то же время автор трезубца — скульптор Алексей Пергаменщик — заявил порталу «Страна», что это «естественно для сварки, но сама связывающая масса шва будет держать больше ста лет».

Памятник «Родина-мать» находится на правом берегу Днепра — на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне. Он был открыт в 1981 году генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым. Высота памятника — 102 м (с постаментом), это пятый по высоте памятник в мире. Для сравнения: высота «Родины-матери» в Волгограде — 87 м с постаментом (12-е место).

В июле 2023 года в Киеве начались работы по демонтажу герба СССР с памятника. В августе того же года вместо него установили герб Украины — трезубец.