 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Киеве начал ржаветь монумент «Родина-мать»

Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Монумент «Родина-мать» начал ржаветь после замены герба СССР на украинский трезубец, рассказал украинскому изданию LIGA.net директор Института электросварки им. Е.О. Патона в Киеве Игорь Кривцун.

«Трезубец приварили, но к нам никто не обращался. А проблема в том, что там, где они варили, — там ветер, там нет защиты», — сказал Кривцун. По его словам, сейчас сварочные швы находятся под угрозой.

«Пощекотавшую» монумент «Родина-мать» девушку отправили в СИЗО
Общество
Фото:СК РФ

«Они [швы] уже желтые, хотя это и нержавеющая сталь», — прокомментировал состояние монумента Кривцун.

В то же время автор трезубца — скульптор Алексей Пергаменщик — заявил порталу «Страна», что это «естественно для сварки, но сама связывающая масса шва будет держать больше ста лет».

Памятник «Родина-мать» находится на правом берегу Днепра — на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне. Он был открыт в 1981 году генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым. Высота памятника — 102 м (с постаментом), это пятый по высоте памятник в мире. Для сравнения: высота «Родины-матери» в Волгограде — 87 м с постаментом (12-е место).

В июле 2023 года в Киеве начались работы по демонтажу герба СССР с памятника. В августе того же года вместо него установили герб Украины — трезубец.

Эстония ужесточит таможенный контроль на границе с Россией

Экс-журналистку РБК Оксану Гончарову признали виновной в убийстве мужа

Как сторонники Трампа и Харрис относятся к помощи Украине. Инфографика

Турецкие телеканалы сообщают об обмене заключенными между Россией и США

Эксперты оценили рост цен на ремонт квартир в Москве и Санкт-Петербурге

Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в августе 2024 года

Какие автомобили чаще всего угоняют в России

Состояние богатейших россиян с начала года выросло на $26,2 млрд

Подборка каналов РБК в Telegram
Теги
Киев Украина демонтаж памятник Родина-мать
Материалы по теме
Как выглядит «Родина-мать» в Киеве с гербом Украины
Политика
«Пощекотавшую» монумент «Родина-мать» девушку отправили в СИЗО
Общество
В создании макета трезубца для монумента «Родина-мать» участвовал Ющенко
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 2 августа
EUR ЦБ: 92,85 (-0,67) Инвестиции, 17:32 Курс доллара на 2 августа
USD ЦБ: 85,78 (-0,33) Инвестиции, 17:32
Очень маленький мир: каковы пределы у миниатюризации жизни. ВидеоРБК и Сбер, 18:11
ПСБ продлил акцию для ветеранов боевых действийПресс-релиз, 18:09
Песков посоветовал не возвращаться уехавшим из России «врагам»Политика, 18:01
Песков заявил, что Путин не смотрел церемонию открытия ОлимпиадыСпорт, 18:00
Скандал в боксе и вылет Зверева. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 17:59
Прокуратура Приморья изучит видео обрушения потолка в банном комплексеОбщество, 17:55
В Киеве начал ржаветь монумент «Родина-мать»Политика, 17:54
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Официальный курс евро ЦБ впервые за месяц упал ниже ₽93Инвестиции, 17:47
Стартовал прием заявок на конкурс научной фантастики «Россия 2050»Отрасли, 17:43
Сырский назвал сложной ситуацию на двух направленияхПолитика, 17:36
В России представили новый кроссовер «Москвич 8»: все подробностиАвто, 17:33
Мосбиржа приостановит торги бумагами HeadHunter в связи с реорганизациейИнвестиции, 17:31
В МЧС сообщили о погибшей при обрушении дома в Нижнем ТагилеОбщество, 17:29
Российская пловчиха заявила, что сменила гражданство ради медали ОИ-2024Спорт, 17:28