Седьмого погибшего обнаружили под обломками дома в Нижнем Тагиле
Спасатели МЧС извлекли из-под обломков пятиэтажки в Нижнем Тагиле тело седьмого погибшего, сообщило министерство в телеграм-канале.
Погибшим оказался мужчина. Таким образом, обрушение дома привело к гибели троих взрослых и четверых детей.
Утром 1 августа в доме 83 на Сибирской улице прогремел взрыв, после чего обрушились два подъезда. МЧС назвало предварительной причиной взрыв газа.
В результате погибли семь человек; еще 20, в том числе девять детей, пострадали.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения жилого дома по ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Виновным может грозить до десяти лет лишения свободы. Прокуратура Свердловской области организовала проверку.
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