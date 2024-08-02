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Общество ,  
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Седьмого погибшего обнаружили под обломками дома в Нижнем Тагиле

Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Спасатели МЧС извлекли из-под обломков пятиэтажки в Нижнем Тагиле тело седьмого погибшего, сообщило министерство в телеграм-канале.

Погибшим оказался мужчина. Таким образом, обрушение дома привело к гибели троих взрослых и четверых детей.

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Утром 1 августа в доме 83 на Сибирской улице прогремел взрыв, после чего обрушились два подъезда. МЧС назвало предварительной причиной взрыв газа.

В результате погибли семь человек; еще 20, в том числе девять детей, пострадали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения жилого дома по ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Виновным может грозить до десяти лет лишения свободы. Прокуратура Свердловской области организовала проверку.

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Нижний Тагил пятиэтажка обрушение погибшие
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