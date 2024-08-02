Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасли кота

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Домашнего кота спасли из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле, сообщила пресс-служба МЧС в телеграм-канале.

«Специалисты МЧС России вытащили бедолагу из-под бетонной плиты. Перепуганного питомца передали волонтерам, они постараются найти его хозяев», — уточнили в ведомстве.

Утром 1 августа в доме 83 по Сибирской улице прогремел взрыв, после чего обрушились два подъезда. МЧС назвало предварительной причиной взрыв газа. В результате взрыва погибли четыре человека, среди которых двое детей. Еще 20 человек пострадали.

Следственный комитет завел уголовное дело по факту обрушения жилого дома по ст. 238 Уголовного кодекса — выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, по ней грозит до десяти лет лишения свободы. Прокуратура Свердловской области организовала проверку.