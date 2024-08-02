Тело шестого погибшего достали из-под завалов дома в Нижнем Тагиле

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Спасатели достали из-под завалов обрушившегося в Нижнем Тагиле дома тело еще одного ребенка, сообщили в МЧС России.

Погибшим оказался мальчик. «К сожалению, это уже шестой погибший», — добавили в министерстве.

Из шести скончавшихся при обрушении пятиэтажки четверо детей.

Ранее сообщалось о трех найденных телах детей. ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщал, что спасатели не могут найти троих детей и еще пятерых взрослых.

Утром 1 августа в доме 83 по Сибирской улице прогремел взрыв, после чего обрушились два подъезда. МЧС назвало предварительной причиной взрыв газа. В результате взрыва погибли пять человек, среди которых трое детей. Еще 20 человек пострадали.

Как уточнили в минздраве региона, состояние одной девочки, госпитализированной в больницу Нижнего Тагила, оценивается как тяжелое, ее переправили в Екатеринбург.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения жилого дома по ст. 238 Уголовного кодекса (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), по ней грозит до десяти лет лишения свободы.