Приставы открыли производство по взысканию с Ивлеевой ₽11,3 млн долгов

Анастасия Ивлеева (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) открыла производство по взысканию налоговых долгов с блогера Анастасии Ивлеевой на сумму более 11,3 млн руб., следует из базы ведомства.

Производство возбудили 27 июня 2024 года. «Взыскание налогов и сборов, включая пени: 11 352 875,63 руб.», — говорится в графе «Сумма непогашенной задолженности».

РБК обратился за комментарием к представителю Ивлеевой и направил запрос в ФССП.

Накануне «Известия» сообщили, что сумма задолженности блогера выросла до 20,9 млн руб., поскольку та не оплачивала долг с мая 2024 года. В начале июня Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета Анастасии Ивлеевой, тогда сумма долга составляла 11,3 млн руб.

В конце декабря 2023 года в московском клубе «Мутабор» прошла «голая вечеринка» блогера Анастасии Ивлеевой. Снимки участников, полуобнаженных или в прозрачных костюмах, попали в интернет и вызвали скандал.

Позднее блогером заинтересовались налоговые органы — связанные с Ивлеевой юрлица заподозрили в использовании схемы дробления бизнеса. По их версии, с 2020 по 2022 год неоплаченный налог превысил 130 млн руб.