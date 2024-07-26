 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Приставы закрыли дело по налогам против Ивлеевой

Дело против Ивлеевой закрыли после того, как она выплатила долг по налогам
Анастасия Ивлеева
Анастасия Ивлеева (Фото: Сергей Булкин / Global Look Press)

Исполнительное производство в отношении блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой закрыли после того, как она погасила задолженность по налогам на сумму более 11,3 млн руб., следует из базы данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Информация об Ивлеевой пропала из банка данных исполнительных производств. При вводе запроса поиск не дает результатов.

Ивлеева выплатила долг по налогам на сумму более ₽11,3 млн
Общество
Анастасия Ивлеева

Налоговые органы заинтересовались Ивлеевой после того, как в конце декабря 2023 года в московском клубе «Мутабор» она провела «голую вечеринку», участники которой пришли на мероприятие в полуобнаженном виде. 27 июня 2024 года ФССП открыла производство по взысканию налоговых долгов с блогера на сумму более 11,3 млн руб.

22 июля в пресс-службе ведомства сообщили, что телеведущая погасила задолженность.

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
 

Reuters сообщил об осложнении Израилем переговоров о перемирии в Газе

Лучшие винные бары России по версии самих сомелье

Помпео допустил одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд

Дилеры попросили отложить повышение утильсбора на 2025 год

Барак Обама объявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США

Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга

Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга

Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной
Теги
Персоны
Настя Ивлеева блогеры ФССП дело налоги задолженность
Анастасия Ивлеева фото

Анастасия Ивлеева

блогер, телеведущая, актриса
8 марта 1991 года
Материалы по теме
Ивлеева выплатила долг по налогам на сумму более ₽11,3 млн
Общество
В ФНС назвали размер долга Ивлеевой
Общество
Ивлеева взыскала с поставщика картошки для своих чипсов ₽636 тыс.
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 июля
EUR ЦБ: 93,17 (-1,2) Инвестиции, 25 июл, 17:18 Курс доллара на 26 июля
USD ЦБ: 85,41 (-1,14) Инвестиции, 25 июл, 17:18
Депутат от партии «Новые люди» решил вернуться в бизнесПолитика, 16:55
Роскомнадзор заявил о наличии инструментов для «мотивации» YouTubeТехнологии и медиа, 16:54
Театр в Севастополе ответил на обвинения в нарушении авторских правТехнологии и медиа, 16:52
Ферстаппен потерял 10 позиций на старте гонки «Формулы-1» в БельгииСпорт, 16:46
Арестованного экс-замминистра обороны уволили из армии в 2022 годуПолитика, 16:46
Прокуроры прекратили дело об изнасиловании против писателя БегбедераОбщество, 16:45
Набиуллина дала прогноз по ипотеке после повышения ключевой ставкиНедвижимость, 16:41
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Geely Atlas Pro превратился в Belgee X70: каков кроссовер в делеАвто, 16:40
Рост цен и падение продаж. Чем повышение ставки ЦБ грозит авторынкуАвто, 16:38
Украинский завод Bayraktar не запустится до окончания конфликтаПолитика, 16:37
Вайнштейна отправили в больницу после теста на коронавирус и пневмониюОбщество, 16:29
Reuters узнал, что США признались в дискредитации вакцины Китая от COVIDПолитика, 16:25
20 триггерных точек, которые снижают себестоимость деловой поездки16:24
В Красноярске суд осудил двух подростков за диверсию на железной дорогеОбщество, 16:22