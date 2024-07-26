Приставы закрыли дело по налогам против Ивлеевой

Дело против Ивлеевой закрыли после того, как она выплатила долг по налогам

Анастасия Ивлеева (Фото: Сергей Булкин / Global Look Press)

Исполнительное производство в отношении блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой закрыли после того, как она погасила задолженность по налогам на сумму более 11,3 млн руб., следует из базы данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Информация об Ивлеевой пропала из банка данных исполнительных производств. При вводе запроса поиск не дает результатов.

Налоговые органы заинтересовались Ивлеевой после того, как в конце декабря 2023 года в московском клубе «Мутабор» она провела «голую вечеринку», участники которой пришли на мероприятие в полуобнаженном виде. 27 июня 2024 года ФССП открыла производство по взысканию налоговых долгов с блогера на сумму более 11,3 млн руб.

22 июля в пресс-службе ведомства сообщили, что телеведущая погасила задолженность.