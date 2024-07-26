Приставы закрыли дело по налогам против Ивлеевой
Исполнительное производство в отношении блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой закрыли после того, как она погасила задолженность по налогам на сумму более 11,3 млн руб., следует из базы данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Информация об Ивлеевой пропала из банка данных исполнительных производств. При вводе запроса поиск не дает результатов.
Налоговые органы заинтересовались Ивлеевой после того, как в конце декабря 2023 года в московском клубе «Мутабор» она провела «голую вечеринку», участники которой пришли на мероприятие в полуобнаженном виде. 27 июня 2024 года ФССП открыла производство по взысканию налоговых долгов с блогера на сумму более 11,3 млн руб.
22 июля в пресс-службе ведомства сообщили, что телеведущая погасила задолженность.
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Reuters сообщил об осложнении Израилем переговоров о перемирии в Газе
Лучшие винные бары России по версии самих сомелье
Помпео допустил одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд
Дилеры попросили отложить повышение утильсбора на 2025 год
Барак Обама объявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США
Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга
Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга
Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной