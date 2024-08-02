Песков не исключил, что Гершкович сможет взять у Путина интервью

Эван Гершкович (Фото: Kevin Mohatt / Reuters)

Кремль рассмотрит запрос помилованного журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича на интервью с президентом Владимиром Путиным, если такой поступит. Об этом, как передает корреспондент РБК, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Поступит такая заявка — будем рассматривать. Если президент посчитает необходимым дать интервью зарубежным СМИ, он это сделает», — пояснил Песков.

Обмен заключенными между Россией и Западом произошел 1 августа в Анкаре. Гершкович также был среди тех, кого Россия передала США. После возвращения журналиста WSJ написала, что Гершкович в своем прошении о помиловании, направленном Путину, спросил в последней строке, сможет ли он взять у президента интервью после освобождения.

До своего ареста в марте 2023 года Гершкович жил в Лондоне, но регулярно ездил в Россию в командировки, он освещал ситуацию в России и на Украине. По версии ФСБ, журналист по заданию США собирал сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждал, что Гершковича взяли «с поличным». В WSJ обвинения против Гершковича отвергли, заявив, что он не имеет отношения к шпионской деятельности.

Журналист Такер Карлсон, взявший у Путина интервью в феврале 2024 года, спросил у него в том числе о Гершковиче. Карлсон попросил российского президента в качестве жеста доброй воли передать репортера WSJ американской стороне, но Путин отказался, отметив, что Россия исчерпала лимиты таких жестов, к тому же на них, по его словам, никто не отвечал.

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Тогда же Путин рассказал Карлсону о патриоте, который «ликвидировал бандита в одной из европейских столиц». Речь шла о россиянине, известном под именем Вадим Красиков. В 2021 году суд в Берлине приговорил его, въехавшего в Германию по паспорту на имя Владимира Соколова, к пожизненному заключению за убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в немецкой столице. Хангошвили был убит в парке в Берлине 23 августа 2019 года.

Красиков также участвовал в обмене 1 августа 2024 года. Встретив его из самолета, Путин обнял его и поприветствовал словом «Здорово!»