Песков посоветовал не возвращаться уехавшим из России «врагам»

Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

«Враги» России из числа релокантов должны остаться за рубежом, а «не враги» — вернуться, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью «Комсомольской правде».

На фоне обмена заключенными между Россией и странами Запада Пескова спросили о том, кого из уехавших за границу «можно взять на перевоспитание» и по кому он скучает.

«Враги пусть останутся там, а не враги, пусть возвращаются», — ответил он.

31 июля в Турции проходит обмен заключенными, в сделке принимают участие Россия, США, Германия и ряд других западных стран. Стороны обменяли 26 человек, среди которых были содержавшиеся в России журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, американский морпех Пол Уилан и бывший глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин (признан иноагентом), передает TRT Haber.

Материал дополняется