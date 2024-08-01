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Политика ,  
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Песков посоветовал не возвращаться уехавшим из России «врагам»

Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

«Враги» России из числа релокантов должны остаться за рубежом, а «не враги» — вернуться, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью «Комсомольской правде».

На фоне обмена заключенными между Россией и странами Запада Пескова спросили о том, кого из уехавших за границу «можно взять на перевоспитание» и по кому он скучает.

«Враги пусть останутся там, а не враги, пусть возвращаются», — ответил он.

31 июля в Турции проходит обмен заключенными, в сделке принимают участие Россия, США, Германия и ряд других западных стран. Стороны обменяли 26 человек, среди которых были содержавшиеся в России журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, американский морпех Пол Уилан и бывший глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин (признан иноагентом), передает TRT Haber.

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