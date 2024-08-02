Совфед одобрил запрет продажи энергетиков несовершеннолетним

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Совет Федерации одобрил запрещающий продажу энергетических напитков несовершеннолетним законопроект. Трансляцию пленарного заседания пресс-служба Совфеда вела в RuTube.

31 июля документ приняла Госдума, далее он поступит на подпись президенту России Владимиру Путину. Норма вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Согласно законопроекту, продавцы будут вправе потребовать у покупателей предъявить документы при покупке энергетических тонизирующих напитков. И если те не подтвердят, что достигли совершеннолетия, им откажут в продаже энергетика. Аналогичная процедура и при покупке алкоголя.

Кроме того, регионы смогут самостоятельно вводить ограничения на место и время продажи энергетиков.

Ранее в Госдуме объяснили новые меры тем, что тонизирующие напитки вредны для детского здоровья. В январе 2023 года председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил в телеграм-канале опрос, стоит ли запретить на общероссийском уровне продажу энергетиков несовершеннолетним. По его словам, 90% опрошенных посчитали такие ограничения необходимыми.