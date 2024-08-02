 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Новые законы в России ,  
0 

Совфед одобрил запрет продажи энергетиков несовершеннолетним

Сюжет
Новые законы в России
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Совет Федерации одобрил запрещающий продажу энергетических напитков несовершеннолетним законопроект. Трансляцию пленарного заседания пресс-служба Совфеда вела в RuTube.

31 июля документ приняла Госдума, далее он поступит на подпись президенту России Владимиру Путину. Норма вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Согласно законопроекту, продавцы будут вправе потребовать у покупателей предъявить документы при покупке энергетических тонизирующих напитков. И если те не подтвердят, что достигли совершеннолетия, им откажут в продаже энергетика. Аналогичная процедура и при покупке алкоголя.

В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи энергетиков детям
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Кроме того, регионы смогут самостоятельно вводить ограничения на место и время продажи энергетиков.

Ранее в Госдуме объяснили новые меры тем, что тонизирующие напитки вредны для детского здоровья. В январе 2023 года председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил в телеграм-канале опрос, стоит ли запретить на общероссийском уровне продажу энергетиков несовершеннолетним. По его словам, 90% опрошенных посчитали такие ограничения необходимыми.

Власти повысят пошлины на алкоголь и цветы из недружественных стран

В ВТБ спрогнозировали «экстравысокие» ставки по вкладам до конца года

Кара-Мурза сказал Байдену и своей семье: «Был уверен, что умру в тюрьме»

Подборка законов, которые сегодня утвердил Совет Федерации

Вступил в силу запрет на строительство в Москве квартир меньше 28 кв. м

Акции Intel рухнули на 19%

Ученые установили, что на Меркурии есть слой алмазов толщиной до 18 км

В ВШЭ рассказали о влиянии стресса на частоту употребления алкоголя

Подборка каналов РБК в Telegram
Теги
Персоны
энергетические напитки Совет Федерации несовершеннолетние
Вячеслав Володин фото

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
Материалы по теме
Госдума запретила продажу энергетиков детям
Общество
Володин поручил запретить продажу и употребление энергетиков в Госдуме
Общество
В Госдуме одобрили запрет на продажу энергетиков детям
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 2 августа
EUR ЦБ: 92,85 (-0,67) Инвестиции, 01 авг, 17:32 Курс доллара на 2 августа
USD ЦБ: 85,78 (-0,33) Инвестиции, 01 авг, 17:32
Лукашенко рассказал о просьбе к БогуПолитика, 14:09
В ожидании первой российской медали. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 14:05
АвтоВАЗ сообщил о снижении продаж третий месяц подрядАвто, 14:04
СФ одобрил закон о сокращении срока гарантий на новостройкиНедвижимость, 14:04
Совфед одобрил закон о защите единственного ипотечного жилья банкротовНедвижимость, 14:03
Расписание соревнований с россиянами во второй неделе Олимпиады в ПарижеСпорт, 14:02
В Ростове задержали «банду техподдержки» телефонных мошенников с УкраиныПолитика, 13:59
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
CNN рассказал о тайной встрече ЦРУ и разведки России по обменуПолитика, 13:59
МОК призвал Кремлева прекратить агрессию в сторону БахаСпорт, 13:58
МОК забеспокоился о безопасности проваливших гендерный тест боксершСпорт, 13:56
Инвестор Berkshire предположил «значительное» сокращение доли в AppleИнвестиции, 13:53
Как закон о криптовалюте повлияет на физлиц. Что будет с обменникамиКрипто, 13:52
Совфед одобрил запрет продажи энергетиков несовершеннолетнимОбщество, 13:47
Карини ушла из бокса после нокаута от провалившей гендерный тест девушкиСпорт, 13:45