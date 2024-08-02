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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о сбитом в Белгородской области дроне

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Белгородской области силы ПВО сбили украинский беспилотник, сообщила пресс-служба Минобороны в своем телеграм-канале.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что сбитый дрон был самолетного типа.

О последствиях на земле информация не поступала, БПЛА был уничтожен около 11:00 мск.

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Фото:Global Look Press

В течение утра 2 августа в Белгородской области четыре раза объявляли ракетную опасность. Власти региона сообщили также о нескольких атаках дронов.

В приграничном городе Шебекино в результате атаки дрона-камикадзе по многоквартирному дому один из местных жителей был ранен.

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Минобороны Белгородская область беспилотники
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