Минобороны сообщило о сбитом в Белгородской области дроне
В Белгородской области силы ПВО сбили украинский беспилотник, сообщила пресс-служба Минобороны в своем телеграм-канале.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.
В военном ведомстве уточнили, что сбитый дрон был самолетного типа.
О последствиях на земле информация не поступала, БПЛА был уничтожен около 11:00 мск.
В течение утра 2 августа в Белгородской области четыре раза объявляли ракетную опасность. Власти региона сообщили также о нескольких атаках дронов.
В приграничном городе Шебекино в результате атаки дрона-камикадзе по многоквартирному дому один из местных жителей был ранен.
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