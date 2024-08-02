В Белгородской области силы ПВО сбили два украинских дрона
Средства противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью два беспилотника, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.
Попытку атаки ВСУ совершили около 8:40 мск, отметили в ведомстве.
Приграничная Белгородская область практически ежедневно подвергается атакам БПЛА и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). 2 августа в регионе четыре раза объявили ракетную опасность.
В Шебекинском округе два человека пострадали в результате ударов БПЛА. Житель Шебекино получил осколочное ранение бедра из-за атаки дрона-камикадзе. В Ржевке мужчина пострадал во время удара беспилотника по частному дому.
Эстония ужесточит таможенный контроль на границе с Россией
Экс-журналистку РБК Оксану Гончарову признали виновной в убийстве мужа
Как сторонники Трампа и Харрис относятся к помощи Украине. Инфографика
Турецкие телеканалы сообщают об обмене заключенными между Россией и США
Эксперты оценили рост цен на ремонт квартир в Москве и Санкт-Петербурге
Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в августе 2024 года
Какие автомобили чаще всего угоняют в России
Состояние богатейших россиян с начала года выросло на $26,2 млрд
Подборка каналов РБК в Telegram