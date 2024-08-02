Минобороны: в Белгородской области сбили два украинских дрона

В Белгородской области силы ПВО сбили два украинских дрона

Фото: Global Look Press

Средства противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью два беспилотника, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

Попытку атаки ВСУ совершили около 8:40 мск, отметили в ведомстве.

Приграничная Белгородская область практически ежедневно подвергается атакам БПЛА и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). 2 августа в регионе четыре раза объявили ракетную опасность.

В Шебекинском округе два человека пострадали в результате ударов БПЛА. Житель Шебекино получил осколочное ранение бедра из-за атаки дрона-камикадзе. В Ржевке мужчина пострадал во время удара беспилотника по частному дому.