Ракетную опасность объявили на всей территории Белгородской области
Режим ракетной опасности объявили на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», — написал глава региона.
Это уже четвертая ракетная тревога в регионе с начала суток. Три предыдущие касались Белгорода, Белгородского района, приграничного города Шебекино и его окрестностей.
Ракетному обстрелу 2 августа подвергся также Севастополь. Над городом силы ПВО сбили ракету ATACMS. Ее обломки упали в районе проспекта Генерала Острякова.
Особую опасность представляют собой неразорвавшиеся суббоеприпасы, которые упали на дорогу.
Жителей района призвали не выходить из домов, не подходить к окнам и плотно закрыть их. После разминирования власти оповестят жителей, что опасность миновала.
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