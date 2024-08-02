Ракетную опасность объявили на всей территории Белгородской области

Фото: Антон Вергун / ТАСС

Режим ракетной опасности объявили на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», — написал глава региона.

Это уже четвертая ракетная тревога в регионе с начала суток. Три предыдущие касались Белгорода, Белгородского района, приграничного города Шебекино и его окрестностей.

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Ракетному обстрелу 2 августа подвергся также Севастополь. Над городом силы ПВО сбили ракету ATACMS. Ее обломки упали в районе проспекта Генерала Острякова.

Особую опасность представляют собой неразорвавшиеся суббоеприпасы, которые упали на дорогу.

Жителей района призвали не выходить из домов, не подходить к окнам и плотно закрыть их. После разминирования власти оповестят жителей, что опасность миновала.