В Пермском крае поезд столкнулся с грузовиком

Следовавший из Уренгоя в Москву пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в Горнозаводском округе Пермского края, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в телеграм-канале.

В результате ДТП пострадал водитель грузовой машины.

«Среди пассажиров поезда пострадавших нет. Состав отогнан на станцию Европейская. Организуем всю необходимую помощь», — написал Махонин.

Власти региона создали оперативный штаб для выяснения деталей ЧП. Региональному минздраву поручили оперативно оказать помощь пострадавшему водителю и перевезти его в больницу, добавил губернатор.

29 июля «КАМАЗ» столкнулся с пассажирским поездом, который следовал из Казани в Адлер, на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области. В МВД заявили, что водитель грузовика проехал на запрещающий сигнал светофора.