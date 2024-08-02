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В Пермском крае поезд столкнулся с грузовиком

Следовавший из Уренгоя в Москву пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в Горнозаводском округе Пермского края, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в телеграм-канале.

В результате ДТП пострадал водитель грузовой машины.

«Среди пассажиров поезда пострадавших нет. Состав отогнан на станцию Европейская. Организуем всю необходимую помощь», — написал Махонин.

Власти региона создали оперативный штаб для выяснения деталей ЧП. Региональному минздраву поручили оперативно оказать помощь пострадавшему водителю и перевезти его в больницу, добавил губернатор.

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пассажирский поезд железная дорога ДТП Движение поездов Пермский край Дмитрий Махонин
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