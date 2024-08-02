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Бизнес ,  
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Intel заявила о сокращении 15% сотрудников

Производитель процессоров Intel заявил, что сократит 15% сотрудников (около 17 500 человек) и приостановит выплату дивидендов с четвертого квартала 2024 года. На фоне этого акции компании упали на 20%, а компания потеряла более $24 млрд рыночной стоимости, сообщает Reuters.

По данным агентства, сейчас Intel следует «плану оздоровления», сосредоточенного на разработке передовых процессоров искусственного интеллекта и наращивании своих производственных мощностей.

«Мне нужно меньше людей в штаб-квартире, больше людей на местах, поддерживающих клиентов», — сказал генеральный директор Пэт Гелсингер о сокращении сотрудников. Большинство рабочих сокращений завершится, по его словам, к концу 2024 года.

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Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Общая выручка Intel Corporation за 2023 год уменьшилась на 14% по сравнению с предыдущим годом и составила $54,2 млрд, а чистая прибыль упала почти в пять раз, до $1,7 млрд.

Как сообщил Гелсингер, в 2024 году бизнес Intel по производству микросхем может понести самые худшие операционные убытки. По его словам, выйти к безубыточности планируется к 2027 году, на результатах Intel Foundry сказались неудачные решения, в том числе то, что год назад корпорация отказалась от закупки оборудования для фотолитографии в глубоком ультрафиолете.

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