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Военная операция на Украине ,  
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Число атаковавших Белгородскую область дронов выросло до десяти

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Vvgladkov / Telegram
Фото: Vvgladkov / Telegram

В Белгородской области украинские дроны произвели атаки еще в трех населенных пунктах, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Ранее губернатор сообщил об атаке семи дронов на населенные пункты в Шебекинском районе. Тогда ранения получили два человека.

«В селе Устинка с БПЛА сброшено два взрывных устройства на частный дом — выбиты окна, повреждены кровля, забор и находящийся во дворе автомобиль», — написал глава региона.

На производственной площадке в селе Вознесеновка в результате атаки дрона загорелся битум.

В Шебекино еще один беспилотник атаковал и повредил легковой автомобиль.

При атаке семи дронов вблизи Шебекино ранены два человека
Политика
Фото:Vvgladkov / Telegram

В этот же день в Курской области при атаке украинского беспилотника на микроавтобус ранения получили два человека.

«Сегодня утром недалеко от станции Глушково Глушковского района украинский коптер атаковал микроавтобус. Ранены водитель и одна из пассажирок», — написал врио губернатора области Алексей Смирнов.

Он уточнил, что раненых доставили в районную больницу.

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Белгородская область Вячеслав Гладков беспилотники
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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