 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

ТАСС сообщил о сотрудничестве генерала Булгакова со следствием

ТАСС: арестованный по делу о хищении генерал Булгаков сотрудничает со следствием

Бывший замминистра обороны генерал Дмитрий Булгаков, арестованный по делу о хищении, пытается доказать свою невиновность и сотрудничает со следствием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, Булгаков по-прежнему отвергает свою причастность к коррупционным преступлениям.

ТАСС узнал о проверке генерала Булгакова по делу о хищениях в «Военторге»
Политика
Дмитрий Булгаков

Генерала Булгакова задержали 26 июля, позже его арестовали. По версии следствия, он лоббировал интересы Грязинского пищевого комбината (ГПК) при поставке в войска продовольственных пайков. При этом они поставлялись по завышенной стоимости, а говядину в них заменяли свининой и курятиной. Общий ущерб в его деле оценивается в 1,3 млрд руб.

Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что Булгакова проверят на причастность к хищению 400 млн руб. при исполнении госконтрактов АО «Военторг».

1 августа МВД сообщило о задержании руководителя «Военторга» Владимира Павлова.

Эстония ужесточит таможенный контроль на границе с Россией

Экс-журналистку РБК Оксану Гончарову признали виновной в убийстве мужа

Как сторонники Трампа и Харрис относятся к помощи Украине. Инфографика

Турецкие телеканалы сообщают об обмене заключенными между Россией и США

Эксперты оценили рост цен на ремонт квартир в Москве и Санкт-Петербурге

Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в августе 2024 года

Какие автомобили чаще всего угоняют в России

Состояние богатейших россиян с начала года выросло на $26,2 млрд

Подборка каналов РБК в Telegram
Теги
Дмитрий Булгаков коррупция «Военторг» хищение арест
Материалы по теме
ТАСС узнал о проверке генерала Булгакова по делу о хищениях в «Военторге»
Политика
Умерший в СИЗО бизнесмен Котельников проходил по делу генерала Булгакова
Политика
Адвокат заявил, что фигурант дела Булгакова лично с генералом не знаком
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 2 августа
EUR ЦБ: 92,85 (-0,67) Инвестиции, 01 авг, 17:32 Курс доллара на 2 августа
USD ЦБ: 85,78 (-0,33) Инвестиции, 01 авг, 17:32
ТАСС сообщил о сотрудничестве генерала Булгакова со следствиемОбщество, 06:26
Google ответил на данные о замедлении YouTubeТехнологии и медиа, 06:10
Развожаев заявил о падении фугасной части ATACMS на дом в СевастополеПолитика, 05:48
Родителей захотели обязать содержать детей до 23 лет во время учебыОбщество, 05:28
США признали победу оппозиционного кандидата на выборах в ВенесуэлеПолитика, 05:11
Развожаев сообщил о возможном уничтожении сбитой ракеты ATACMS на местеПолитика, 04:54
В ЕК посоветовали Венгрии и Словакии искать альтернативу российской нефтиПолитика, 04:36
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Воронежской области объявили опасность атаки дроновПолитика, 04:08
Развожаев сообщил о сбитой ракете ATACMS в СевастополеПолитика, 04:06
Число погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до четырехОбщество, 03:46
Байден обсудил с Нетаньяху возможное развертывание новых силПолитика, 03:43
Вучич счел «безумием» победу провалившей гендерный тест боксершиОбщество, 03:39
Из-под завалов в Нижнем Тагиле достали пятнадцатого человекаОбщество, 03:13
Жителей Курской области предупредили об опасности атаки беспилотниковПолитика, 02:50