ТАСС сообщил о сотрудничестве генерала Булгакова со следствием
Бывший замминистра обороны генерал Дмитрий Булгаков, арестованный по делу о хищении, пытается доказать свою невиновность и сотрудничает со следствием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его словам, Булгаков по-прежнему отвергает свою причастность к коррупционным преступлениям.
Генерала Булгакова задержали 26 июля, позже его арестовали. По версии следствия, он лоббировал интересы Грязинского пищевого комбината (ГПК) при поставке в войска продовольственных пайков. При этом они поставлялись по завышенной стоимости, а говядину в них заменяли свининой и курятиной. Общий ущерб в его деле оценивается в 1,3 млрд руб.
Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что Булгакова проверят на причастность к хищению 400 млн руб. при исполнении госконтрактов АО «Военторг».
1 августа МВД сообщило о задержании руководителя «Военторга» Владимира Павлова.
Эстония ужесточит таможенный контроль на границе с Россией
Экс-журналистку РБК Оксану Гончарову признали виновной в убийстве мужа
Как сторонники Трампа и Харрис относятся к помощи Украине. Инфографика
Турецкие телеканалы сообщают об обмене заключенными между Россией и США
Эксперты оценили рост цен на ремонт квартир в Москве и Санкт-Петербурге
Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в августе 2024 года
Какие автомобили чаще всего угоняют в России
Состояние богатейших россиян с начала года выросло на $26,2 млрд
Подборка каналов РБК в Telegram