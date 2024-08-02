ТАСС сообщил о сотрудничестве генерала Булгакова со следствием

ТАСС: арестованный по делу о хищении генерал Булгаков сотрудничает со следствием

Бывший замминистра обороны генерал Дмитрий Булгаков, арестованный по делу о хищении, пытается доказать свою невиновность и сотрудничает со следствием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, Булгаков по-прежнему отвергает свою причастность к коррупционным преступлениям.

Генерала Булгакова задержали 26 июля, позже его арестовали. По версии следствия, он лоббировал интересы Грязинского пищевого комбината (ГПК) при поставке в войска продовольственных пайков. При этом они поставлялись по завышенной стоимости, а говядину в них заменяли свининой и курятиной. Общий ущерб в его деле оценивается в 1,3 млрд руб.

Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что Булгакова проверят на причастность к хищению 400 млн руб. при исполнении госконтрактов АО «Военторг».

1 августа МВД сообщило о задержании руководителя «Военторга» Владимира Павлова.