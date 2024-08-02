Развожаев сообщил о возможном уничтожении сбитой ракеты ATACMS на месте
Части сбитой ракеты ATACMS в Севастополе будут уничтожены на месте, если пиротехники поймут, что их невозможно вывезти на полигон. Об этом сообщил глава региона Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.
В ночь с 1 на 2 августа Российская ПВО сбила над Севастополем американскую высокоточную ракету ATACMS, ее части упали в черте города в районе проспекта генерала Острякова.
Губернатор уточнил, что проспект и дорога-дублер будут перекрыты для всех видов транспорта ориентировочно до 12.00, специалисты рассчитывают, что к этому времени они смогут собрать все взрывоопасные предметы.
Материал дополняется
Эстония ужесточит таможенный контроль на границе с Россией
Экс-журналистку РБК Оксану Гончарову признали виновной в убийстве мужа
Как сторонники Трампа и Харрис относятся к помощи Украине. Инфографика
Турецкие телеканалы сообщают об обмене заключенными между Россией и США
Эксперты оценили рост цен на ремонт квартир в Москве и Санкт-Петербурге
Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в августе 2024 года
Какие автомобили чаще всего угоняют в России
Состояние богатейших россиян с начала года выросло на $26,2 млрд
Подборка каналов РБК в Telegram