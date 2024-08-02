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Военная операция на Украине ,  
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Развожаев сообщил о возможном уничтожении сбитой ракеты ATACMS на месте

Развожаев: части сбитой в Севастополе ракеты ATACMS могут уничтожить на месте
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Военная операция на Украине

Части сбитой ракеты ATACMS в Севастополе будут уничтожены на месте, если пиротехники поймут, что их невозможно вывезти на полигон. Об этом сообщил глава региона Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

В ночь с 1 на 2 августа Российская ПВО сбила над Севастополем американскую высокоточную ракету ATACMS, ее части упали в черте города в районе проспекта генерала Острякова.

Губернатор уточнил, что проспект и дорога-дублер будут перекрыты для всех видов транспорта ориентировочно до 12.00, специалисты рассчитывают, что к этому времени они смогут собрать все взрывоопасные предметы.

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Михаил Развожаев

губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года
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