 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Обмен заключенными ,  
0 

Захарова назвала обмен заключенными «битвой самообладаний»

Посольство в США заявило о десятках россиян в американских тюрьмах
Сюжет
Обмен заключенными

Представитель МИД России Мария Захарова назвала обмен заключенными «битвой самообладаний». Об этом она заявила в своем телеграм-канале.

«То, что многие назвали «обменом», я бы назвала битвой самообладаний. Самообладаний заключенных, самообладаний политических властей, самообладаний спецслужб», — говорится в сообщении.

Российское посольство в США поздравило соотечественников с возвращением на Родину. В дипмиссии подчеркнули, что еще «десятки россиян» ждут освобождения в «американских застенках», и выразили готовность им помочь.

«Будем прилагать максимум усилий для того, чтобы продолжить освобождение и облегчить участь всех соотечественников, попавших в жернова местной юстиции», — заявили в посольстве.

Путин обещал представить освобожденных при обмене к наградам
Политика
Владимир Путин

1 августа в результате обмена заключенными, произведенного в Турции 1 августа, Россия вернула восемь человек, находившихся в заключении в странах НАТО. Всего участниками обмена стали 26 человек. Москве передали задержанных по подозрению в обходе экспортных ограничений, шпионаже, по обвинениям в хакерстве, а также экс-сотрудника ФСБ Вадима Красикова, приговоренного в Германии к пожизненному заключению по делу об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Эстония ужесточит таможенный контроль на границе с Россией

Экс-журналистку РБК Оксану Гончарову признали виновной в убийстве мужа

Как сторонники Трампа и Харрис относятся к помощи Украине. Инфографика

Турецкие телеканалы сообщают об обмене заключенными между Россией и США

Эксперты оценили рост цен на ремонт квартир в Москве и Санкт-Петербурге

Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в августе 2024 года

Какие автомобили чаще всего угоняют в России

Состояние богатейших россиян с начала года выросло на $26,2 млрд

Подборка каналов РБК в Telegram
Теги
Персоны
Мария Захарова МИД посольство России в США обмен заключенными
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Материалы по теме
Шольц назвал трудным решение освободить Красикова для обмена с Россией
Политика
Автобусы с освобожденными после обмена россиянами покинули аэропорт
Политика
Путин обещал представить освобожденных при обмене к наградам
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 2 августа
EUR ЦБ: 92,85 (-0,67) Инвестиции, 01 авг, 17:32 Курс доллара на 2 августа
USD ЦБ: 85,78 (-0,33) Инвестиции, 01 авг, 17:32
Из-под завалов в Нижнем Тагиле достали пятнадцатого человекаОбщество, 03:13
Жителей Курской области предупредили об опасности атаки беспилотниковПолитика, 02:50
Число погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле увеличилось до трехОбщество, 02:36
Развожаев заявил об отражении массированной атаки на СевастопольПолитика, 02:35
Захарова назвала обмен заключенными «битвой самообладаний»Политика, 02:01
Путин поздравил десантников с днем ВДВОбщество, 01:38
Развожаев сообщил о падении частей сбитой ракеты в СевастополеПолитика, 01:35
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Le Monde сообщила об обучении повстанцев из Мали на УкраинеПолитика, 01:24
Адвокат хакера Романа Селезнева рассказал о его состоянииПолитика, 00:46
В Курской области объявили ракетную опасностьПолитика, 00:36
Автобусы с освобожденными после обмена россиянами покинули аэропортПолитика, 00:20
Шольц назвал трудным решение освободить Красикова для обмена с РоссиейПолитика, 00:16
Лукашенко в шутку пожаловался на неиндексируемую зарплатуОбщество, 00:04
Почему в России резко выросли доходы населенияЭкономика, 00:00