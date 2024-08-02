Захарова назвала обмен заключенными «битвой самообладаний»
Представитель МИД России Мария Захарова назвала обмен заключенными «битвой самообладаний». Об этом она заявила в своем телеграм-канале.
«То, что многие назвали «обменом», я бы назвала битвой самообладаний. Самообладаний заключенных, самообладаний политических властей, самообладаний спецслужб», — говорится в сообщении.
Российское посольство в США поздравило соотечественников с возвращением на Родину. В дипмиссии подчеркнули, что еще «десятки россиян» ждут освобождения в «американских застенках», и выразили готовность им помочь.
«Будем прилагать максимум усилий для того, чтобы продолжить освобождение и облегчить участь всех соотечественников, попавших в жернова местной юстиции», — заявили в посольстве.
1 августа в результате обмена заключенными, произведенного в Турции 1 августа, Россия вернула восемь человек, находившихся в заключении в странах НАТО. Всего участниками обмена стали 26 человек. Москве передали задержанных по подозрению в обходе экспортных ограничений, шпионаже, по обвинениям в хакерстве, а также экс-сотрудника ФСБ Вадима Красикова, приговоренного в Германии к пожизненному заключению по делу об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.
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