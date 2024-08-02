Адвокат хакера Романа Селезнева рассказал о его состоянии

Возвращенный из заключения в рамках обмена заключенными россиянин Роман Селезнев тяжело болен, сообщил РБК адвокат Игорь Литвак.

По его словам, приговоренный в США к 27 годам по делу о кибермошенничестве Селезнев был сильно ранен в террористическом акте в Марокко, с тех пор его здоровье пошатнулось. В американской тюрьме он не получал необходимое медицинское обслуживание.

Литвак назвал несправедливым срок, который дали Селезневу. По словам адвоката, мужчину «похитили» на Мальдивах и увезли в штаты без необходимого судебного процесса по экстрадиции.

Селезнев — сын депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева. В августе 2016 года суд присяжных в США признал его виновным в причастности к кибермошенничеству и причинении ущерба на $170 млн. По данным прокуратуры, хакер украл около 3 млн номеров кредитных карт.

В 2017 году Валерий Селезнев заявил РБК, что его сына пытают в США, где он ожидает вынесения приговора.

В 2018 году уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о необходимости поднимать вопрос заключенных граждан России в США и упомянула Селезнева. По ее словам, россияне в американских тюрьмах содержатся в жестких условиях.

1 августа в результате обмена заключенными, произведенного в Турции 1 августа, Россия вернула восемь человек, находившихся в заключении в странах НАТО, в их числе был и Селезнев.