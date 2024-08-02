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Политика ,  
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Автобусы с освобожденными после обмена россиянами покинули аэропорт

Из аэропорта «Внуково-2» выехали автобусы с освобожденными после обмена российскими гражданами. Об этом сообщают РИА Новости.

1 августа президент России Владимир Путин встретил вернувшихся после обмена заключенными россиян. Глава государства встретил их у трапа самолета во «Внуково-2», пассажиров также приветствовал почетный караул.

Всего участниками обмена стали 26 человек. В сделке участвовали Россия, Белоруссия, Германия, Словения, Норвегия и США. Обмен прошел 1 августа в столице Турции Анкаре.

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В Россию вернулись 10 человек: восемь освобожденных заключенных и двое детей. По данным турецкого канала NTV, их родителями могут быть осужденные в Словении за шпионаж супруги Людвиг Гиш и Мария Майер (Артем Дульцев и Анна Дульцева), которые были освобождены в результате обмена. В числе вернувшихся после обмена — экс-сотрудник ФСБ Вадим Красиков, приговоренный к пожизненному заключению в Германии за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Российская сторона выдала 16 заключенных, включая журналиста WSJ Эвана Гершковича, бывшего американского морпеха Пола Уилана, журналиста Владимира Кара-Мурзу (признан иноагентом), бывшего московского мундепа Илью Яшина (признан иноагентом). Путин подписал указ о помиловании.

В Россию вернулись 10 человек, в Германию отправились 12, в США — 4.

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