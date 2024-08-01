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Обмен заключенными ,  
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Журналист The Guardian опубликовал фото трех прибывших в США заключенных

Сюжет
Обмен заключенными
Эван Гершкович, Алсу&nbsp;Курмашева и&nbsp;Пол Уилан(слева направо)
Эван Гершкович, Алсу Курмашева и Пол Уилан(слева направо) (Фото: PjotrSauer / X)

Репортер The Guardian Петр Сауэр опубликовал фотографию с прибывшими в США Эваном Гершковичем, Алсу Курмашевой и Полом Уиланом, освобожденными из заключения в России по обмену. Журналист разместил снимок в соцсети X.

«Эван Гершкович, Алсу Курмашева, Пол Уилан. Свободны!» — подписал фотографию Сауэр.

На снимке все трое стоят вместе: Гершкович (слева) и Уилан (справа) держат американский флаг, а между ними находится Курмашева.

ФСБ показала кадры с освобожденными в рамках обмена россиянами
Политика

1 августа в Анкаре прошел обмен пленными между Россией, Белоруссией, Германией, Словенией, Норвегией и США, в котором участвовали 26 человек. Россия передала Западу трех граждан США и оппозиционеров, осужденных по различным статьям Уголовного кодекса. Для этого президент Владимир Путин помиловал 13 заключенных, среди которых в том числе Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева.

Журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в конце марта 2023 года в Екатеринбурге и обвинили в шпионаже. Он говорил о своей невиновности. 19 июля 2024 года суд в Екатеринбурге приговорил его к 16 годам заключения.

Пола Уилана задержали в 2018 году в Москве. По версии ФСБ, бывший американский морской пехотинец был действующим сотрудником разведки США, а в России пытался вербовать сотрудников Минобороны и ФСБ. Уилан вину отрицал. В 2020 году суд приговорил его к 16 годам заключения.

На Алсу Курмашеву в декабре 2023 года завели дело по статье о фейках об армии. По версии следствия, недостоверная информация о вооруженных силах содержалась в ее книге. В июле 2024 года ее осудили на шесть с половиной лет лишения свободы.

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Теги
обмен заключенными фотография Эван Гершкович Пол Уилан The Guardian
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