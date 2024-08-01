ФСБ показала кадры с освобожденными в рамках обмена россиянами
ФСБ опубликовала видео с россиянами, которые были освобождены в рамках обмена заключенными со странами Запада в Анкаре.
Всего российская сторона получила восемь человек, находившихся в заключении. Среди них бывший сотрудник ФСБ Вадим Красиков, который был приговорен в Германии к пожизненному сроку за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Также на родину возвращаются сын депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева Роман Селезнев, супруги Артем и Анна Дульцевы, признанные виновными в шпионаже, и приговоренный за взлом компьютерных систем в США Владислав Клюшин.
На распространенных ФСБ кадрах есть двое несовершеннолетних, турецкий телеканал NTV передавал, что это могут быть дети Дульцевых.
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