ФСБ показала кадры с освобожденными в рамках обмена россиянами

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ФСБ опубликовала видео с россиянами, которые были освобождены в рамках обмена заключенными со странами Запада в Анкаре.

Всего российская сторона получила восемь человек, находившихся в заключении. Среди них бывший сотрудник ФСБ Вадим Красиков, который был приговорен в Германии к пожизненному сроку за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Также на родину возвращаются сын депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева Роман Селезнев, супруги Артем и Анна Дульцевы, признанные виновными в шпионаже, и приговоренный за взлом компьютерных систем в США Владислав Клюшин.

На распространенных ФСБ кадрах есть двое несовершеннолетних, турецкий телеканал NTV передавал, что это могут быть дети Дульцевых.