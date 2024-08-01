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Общество ,  
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Число погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до двух

Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Спасатели достали из-под завалов обрушившейся пятиэтажки в Нижнем Тагиле тело еще одной погибшей женщины, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.

«Спасатели извлекли из-под завалов еще одно тело погибшей женщины. Итого погибли два человека», — сказали в пресс-службе.

Сотрудники министерства продолжают спасательную операцию на месте обрушения. Периодически устраиваются «минуты тишины»: затихает техника, прерываются работы, чтобы спасатели могли услышать пострадавших.

Дополнительно специалисты мониторят обстановку с беспилотников.

В МЧС сообщили о погибшей при обрушении дома в Нижнем Тагиле
Общество
Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Взрыв прогремел утром 1 августа. Предварительно, причиной стал взрыв газа, сообщили РБК в МЧС.

В МЧС сообщили, что всего пострадали 12 человек, в том числе шестеро детей. К месту происшествия прибыли аэромобильная группировка ГУ МЧС по Свердловской области и специалисты Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС.

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Нижний Тагил обрушение пятиэтажка погибшие
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