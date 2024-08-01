В МЧС сообщили о погибшей при обрушении дома в Нижнем Тагиле
Спасатели достали из-под завалов в Нижнем Тагиле тело погибшей, сообщается в телеграм-канале МЧС.
Подъезд жилого дома обрушился в Нижнем Тагиле днем 1 августа. В МЧС заявляли, что, по предварительным данным, причиной стал взрыв газа. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
При обрушении пострадали 12 человек, включая шестерых детей, сообщали ранее в МЧС.
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