Экипаж «Штандарта» показал свои будни на борту парусника

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Капитан парусного фрегата «Штандарт» Владимир Мартусь рассказал, как экипаж корабля проводит свои будни на борту.

В видеоэкскурсии, которую он прислал в РБК, он показал помещения корабля и палубу, сообщил о распорядке дня, задачах для экипажа, управлении судном, нюансах эксплуатации.

30 июля капитан сообщил, что фрегат, который долгое время не пускали во французские и испанские порты, смог наконец зайти в территориальные воды Испании, загрузиться припасами и выбросить мусор.

Фрегат «Штандарт» — точная копия боевого корабля, построенного Петром I в 1703 году для обороны Санкт-Петербурга. Современный «Штандарт», построенный в 1999 году, — это действующий учебный парусник.

«Штандарт» прибыл в Евросоюз для участия в фестивале, но 23 июля его не пустили во французские порты, на следующий день — в испанские. Причиной стало обращение проукраинских активистов из общественной организации AGA Ucraina (Галицкая ассоциация помощи Украине).

К концу июля у экипажа стала заканчиваться провизия, но Испания запретила кораблю входить в порт для пополнения. По словам капитана, на «Штандарте» — «международный экипаж» из 15 человек, в том числе трое подростков 13, 14 и 18 лет. Мартусь рассказывал, что местные жители подплывали к фрегату на сапах, угощали экипаж шашлыком и передавали воду.

Сейчас корабль держит курс на Бискайский залив.