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Экипаж «Штандарта» показал свои будни на борту парусника

Экипаж «Штандарта» показал свои будни на борту парусника
Video

Капитан парусного фрегата «Штандарт» Владимир Мартусь рассказал, как экипаж корабля проводит свои будни на борту.

В видеоэкскурсии, которую он прислал в РБК, он показал помещения корабля и палубу, сообщил о распорядке дня, задачах для экипажа, управлении судном, нюансах эксплуатации.

30 июля капитан сообщил, что фрегат, который долгое время не пускали во французские и испанские порты, смог наконец зайти в территориальные воды Испании, загрузиться припасами и выбросить мусор.

Фрегат «Штандарт» — точная копия боевого корабля, построенного Петром I в 1703 году для обороны Санкт-Петербурга. Современный «Штандарт», построенный в 1999 году, — это действующий учебный парусник.

«Штандарт» прибыл в Евросоюз для участия в фестивале, но 23 июля его не пустили во французские порты, на следующий день — в испанские. Причиной стало обращение проукраинских активистов из общественной организации AGA Ucraina (Галицкая ассоциация помощи Украине).

К концу июля у экипажа стала заканчиваться провизия, но Испания запретила кораблю входить в порт для пополнения. По словам капитана, на «Штандарте» — «международный экипаж» из 15 человек, в том числе трое подростков 13, 14 и 18 лет. Мартусь рассказывал, что местные жители подплывали к фрегату на сапах, угощали экипаж шашлыком и передавали воду.

Сейчас корабль держит курс на Бискайский залив.

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