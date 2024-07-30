Фрегат «Штандарт» загрузился водой и едой и ушел из порта Испании
Фрегат «Штандарт», который не пускали во французские и испанские порты, смог зайти в территориальные воды Испании, загрузиться припасами и выбросить мусор.
«Штандарт» выходит из территориальных вод Испании. Нам удалось заправиться и едой, и водой, удалось выгрузить мусор с корабля. Было непросто», — сообщил РБК капитан корабля Владимир Мартусь.
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