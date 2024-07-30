 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Фрегат «Штандарт» загрузился водой и едой и ушел из порта Испании

Фрегат &laquo;Штандарт&raquo;
Фрегат «Штандарт» (Фото: Иван Секретарев / РИА Новости)

Фрегат «Штандарт», который не пускали во французские и испанские порты, смог зайти в территориальные воды Испании, загрузиться припасами и выбросить мусор.

«Штандарт» выходит из территориальных вод Испании. Нам удалось заправиться и едой, и водой, удалось выгрузить мусор с корабля. Было непросто», — сообщил РБК капитан корабля Владимир Мартусь.

Материал дополняется

Павел Дуров заявил, что является биологическим отцом более чем 100 детей

Спрос на дальневосточный гектар вырос на треть

Лучшие винные бары России по версии самих сомелье

Россияне стали больше думать о здоровом питании

Raiffeisenbank раскрыл целевую бизнес-модель для «дочки» в России

Польша предложила Венгрии выйти из ЕС и НАТО

Трамп назвал позором церемонию открытия Олимпиады в Париже

«Яндекс» впервые в своей истории выплатит дивиденды

Читайте официальный канал РБК
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
«Штандарт» фрегат Испания
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 30 июля
EUR ЦБ: 94,14 (+0,87) Инвестиции, 29 июл, 17:39 Курс доллара на 30 июля
USD ЦБ: 86,56 (+0,99) Инвестиции, 29 июл, 17:39
Перфекционистов больше, чем кажется: как узнать свой тип — Fast CompanyPro, 15:47
Британский гимнаст считает, что россияне боролись бы за золото ОлимпиадыСпорт, 15:47
Российский «Цифра брокер» вышел из проекта белорусской криптобиржиФинансы, 15:42
«Аэрофлот» впервые с 2017 года получил прибыль по итогам полугодияБизнес, 15:42
Фрегат «Штандарт» загрузился водой и едой и ушел из порта ИспанииПолитика, 15:34
Захарян перенесет операцию из-за травмы лодыжкиСпорт, 15:32
Парламент Эстонии не смог вынести вотум недоверия СветуПолитика, 15:30
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Фикбук» отчитался об удалении ЛГБТ-контентаОбщество, 15:29
Серфер чуть не утонул. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 15:25
Знаменосец сборной США сенсационно проиграла на ОлимпиадеСпорт, 15:19
NYT узнала, как наркобарон в Мексике поехал к другу, а его поймали СШАОбщество, 15:16
Собственная набережная и пляж: где жить в Москве, как на курортеРБК и City Bay, 15:14
Как искусственный интеллект решает задачи бизнесаНациональные проекты, 15:12
Зачем горнодобывающим компаниям нужна поддержка биоразнообразияОтрасли, 15:09