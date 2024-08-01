Матвиенко ответила на предложения о введении сиесты в России

Валентина Матвиенко (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Регулировать введение сиесты в России на федеральном уровне нецелесообразно, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии, передает корреспондент РБК.

Вопрос о создании сиесты в России стал актуален в связи с аномально жаркой погодой этим летом. За первые дни июля температура воздуха значительно превысила норму и побила рекорд впервые за 134 года. В Москве и Подмосковье столбики термометров поднимались до 36 градусов, а на юге страны температура воздуха доходила до 42 градусов.

«Такие аномально жаркие дни занимают короткий промежуток времени и на федеральном уровне такой вопрос регулировать нецелесообразно. Но работодатели должны создать нормальные условия работы и беречь здоровье граждан. Я помню в стройотряде мы собирали в Астрахани помидоры. Мы работали до 12:00, потом была сиеста и затем мы снова собирали помидоры», — заявила Матвиенко.

На данный момент, отметила председатель Совета Федерации, это необходимо вводить на конкретных предприятиях, регионах и в конкретное время.

«Я была в странах, где есть сиеста. Звонишь в МИД в 8:00 — еще не пришли, звонишь в 14:00 — сиеста», — добавила политик.

Сиеста — это небольшой отдых после обеда, ставший традицией в некоторых жарких странах. Согласно результатам исследования сервиса SuperJob, подавляющее большинство работающих жителей Москвы и Подмосковья поддержали идею сиесты (время для отдыха после обеда) на работе в жаркую погоду — 67% опрошенных. В опросе приняли участие представители 500 предприятий и организаций и 1600 трудоустроенных жителей столицы и области.