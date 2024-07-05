Россияне поддержали идею сиесты на работе в жаркую погоду

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Подавляющее большинство работающих жителей Москвы и Подмосковья хотели бы, чтобы в жару им давали возможность отдохнуть после обеда.

Об этом свидетельствуют данные исследования, которое провели специалисты сервиса SuperJob (результаты есть у РБК).

В общей сложности 67% участников опроса заявили о желании отдохнуть после обеда в жаркую погоду. Причем среди молодежи в возрасте до 34 лет о желании сиесты сказали 83% респондентов, тогда как люди старше 45 лет поддержали это предложение в 61% случаев.

Около 20% опрошенных заявили, что они не нуждаются в дневном отдыхе.

И только 3% участников исследования ответили, что их работодатели уже ввели перерыв после обеда в жаркую погоду.

В опросе приняли участие представители 500 предприятий и организаций и 1600 трудоустроенных жителей столицы и области.

В мае 2017 года основатель сервиса по выбору курсов дополнительного образования Courseburg Александр Альхов заявил, что «сотрудники, которые любят поспать на работе, решают на треть больше задач, чем те, кто спит только дома».

Дневной сон — обычное явление в странах Южной Европы и Латинской Америки, в Китае и Японии, но в России сиеста — это все еще непривычная практика.