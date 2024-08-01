Число пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до восьми

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При частичном обрушении многоквартирного дома в Нижнем Тагиле пострадали восемь человек, сообщила РБК пресс-служба МЧС России.

«По уточненным данным, пострадало восемь человек, из них четверо детей. <...> Разбор завала и поиски пострадавших продолжаются», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работает общая группировка численностью более 170 человек и 45 единиц специальной техники.

Взрыв в пятиэтажном жилом доме в Нижнем Тагиле прогремел утром 1 августа. В результате обрушились два подъезда. По предварительным данным МЧС, причиной стал взрыв газа. Из пострадавшего и соседних домов эвакуировали 70 жильцов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, — ст. 238 Уголовного кодекса. Прокуратура Свердловской области организовала проверку.

Жители Нижнего Тагила, где частично обрушился жилой дом, рассказали РБК, что почувствовали очень сильный взрыв.

Местный житель Марат не был свидетелем взрыва, но, по его словам, «почувствовал будто волна прошла» сквозь дом, в котором он находился в момент ЧП.

«Аж стены и пол задвигались. Думал, что это случилось в нашем доме. Но потом услышал возгласы брата. Он потом мне показал, что один из домов неподалеку обрушился», — уточнил мужчина.