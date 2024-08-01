Число пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до семи
При частичном обрушении жилого дома в Нижнем Тагиле пострадали семь человек, сообщил глава города Владислав Пинаев.
«По последним данным, пострадало семь человек, из них пятеро детей. Госпитализированы двое взрослых», — написал Пинаев в телеграм-канале.
В МЧС до этого сообщили о шести пострадавших.
Днем 1 августа в жилом доме на улице Сибирской в Нижнем Тагиле произошел взрыв газа. В результате обрушились первый и второй подъезды дома. Из-под завалов спасли трех человек, еще двоих ищут.
На территории Дзержинского района, где находится дом, введен режим ЧС. Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей — ст. 238 Уголовного кодекса. Прокуратура Свердловской области организовала проверку.
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