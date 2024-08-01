МЧС рассказало о спасенных из-под завалов обрушившегося дома в Тагиле
Троих человек вытащили из-под завалов частично обрушившегося жилого пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле, поиски еще двоих продолжаются, сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области Владимир Пургин.
Позже в пресс-службе МЧС России уточнили РБК, что всего в результате обрушения дома пострадали шесть человек, из них трое детей. «Привлечено более 150 человек и 47 единиц техники. На место убыли кинологические расчеты. В готовность приведена авиация и спасатели отряда «Центроспас», — добавили в ведомстве. Mash пишет, что среди спасенных детей — двое новорожденных, одному из которых три месяца.
По данным телеграм-канала, под завалами могут оставаться еще девять человек. Спасатели просят очевидцев соблюдать тишину, чтобы услышать голоса людей.
Взрыв в жилом доме в Нижнем Тагиле прогремел этим утром. В результате обрушилась центральная часть одного подъезда с первого по пятый этаж. При этом уцелевшая часть дома стоит отдельно от остальной части дома. Позже МЧС сообщило о повторном обрушении. Предварительно, причиной стал взрыв газа, сообщили РБК в МЧС.
СК возбудил уголовное дело по факту обрушения жилого дома по ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
Дом расположен по адресу: ул. Сибирская, д. № 83. Это пятиэтажное панельное здание с четырьмя подъездами, следует из данных сервиса «Домклик».
Частично разрушенный при взрыве в Нижнем Тагиле жилой дом был построен в 1973 году, его износ не превышал 30%, капремонт планировался на 2030–2032 годы, а ремонт системы газоснабжения — на 2042–2044 годы, всего в доме шесть подъездов и 80 квартир, отмечает издание Е1. Разрушены порядка 15 квартир, пишет ТАСС.
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