МЧС рассказало о спасенных из-под завалов обрушившегося дома в Тагиле

Взрыв газа в жилом доме в Нижнем Тагиле прогремел этим утром, в результате обрушился целый подъезд. По данным МЧС, из-под завалов удалось спасти троих человек, но под завалами могут оставаться еще девять

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Троих человек вытащили из-под завалов частично обрушившегося жилого пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле, поиски еще двоих продолжаются, сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области Владимир Пургин.

Позже в пресс-службе МЧС России уточнили РБК, что всего в результате обрушения дома пострадали шесть человек, из них трое детей. «Привлечено более 150 человек и 47 единиц техники. На место убыли кинологические расчеты. В готовность приведена авиация и спасатели отряда «Центроспас», — добавили в ведомстве. Mash пишет, что среди спасенных детей — двое новорожденных, одному из которых три месяца.

По данным телеграм-канала, под завалами могут оставаться еще девять человек. Спасатели просят очевидцев соблюдать тишину, чтобы услышать голоса людей.

Взрыв в жилом доме в Нижнем Тагиле прогремел этим утром. В результате обрушилась центральная часть одного подъезда с первого по пятый этаж. При этом уцелевшая часть дома стоит отдельно от остальной части дома. Позже МЧС сообщило о повторном обрушении. Предварительно, причиной стал взрыв газа, сообщили РБК в МЧС.

СК возбудил уголовное дело по факту обрушения жилого дома по ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).