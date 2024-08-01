Новые кадры с места обрушения дома в Нижнем Тагиле
Появились новые кадры с места обрушения жилой пятиэтажки в Нижнем Тагиле. На кадрах видно обрушившийся дом, а также спасателей и местных жителей, которые начали разбирать завалы.
Обрушение дома произошло утром 1 августа. Это случилось из-за взрыва газа. Из-под завалов спасли трех человек, поиски еще двоих продолжаются, заявили РБК в МЧС.
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