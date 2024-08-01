Трех человек спасли из-под завалов обрушившегося в Нижнем Тагиле дома

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В Нижнем Тагиле спасли трех человек, которые оказались под завалами после частичного обрушения жилого дома из-за взрыва газовоздушной смеси, сообщила пресс-служба МЧС.

«Пожарно-спасательные подразделения разбирают завалы. К месту следует аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Свердловской области», — говорится в сообщении.

Начальник пресс-службы регионального управления МЧС Владимир Пургин подтвердил РБК, что трое человек спасены. «Поиски двух продолжаются», — добавил он.

Утром 1 августа в пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле произошел взрыв, в результате которого обрушились первый и второй подъезды. По данным МЧС, в доме взорвался газ, возгорания не произошло. Проводится эвакуация жильцов. Информация о пострадавших не поступала.