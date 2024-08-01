Кличко назвал снос усадьбы Зеленских «вендеттой» и обвинил власти Украины

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Украинские власти несут ответственность за ситуацию вокруг снесенной усадьбы мещан Зеленских, заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью изданию Politico.

«Снос усадьбы Зеленских — циничное уничтожение исторического здания его владельцем. <...> У города нет никаких правовых инструментов, чтобы заставить владельцев зданий их реконструировать. Мы не можем поставить рядом с каждым из них сотрудника полиции», — отметил Кличко. Он назвал произошедшее политической вендеттой по отношению к нему, поскольку мэр Киева выступал за сохранение здания.

Снос усадьбы произошел 20 июля. Как сообщила полиция Киева, неизвестные пригнали технику и снесли здание XIX века по улице Александра Конисского. Дом построили для купца Василия Малинина, который также был российским литературоведом и профессором русского и церковнославянского языков. Он проживал там как минимум 20 лет, затем с 1911 по 1915 годы в усадьбе жила семья мещанина Евмена Зеленского.

Усадьба была одной из двух зданий из «охранного списка» Кличко, которые уже пытались уничтожить украинские застройщики после начала военной операции. Вторым зданием в списке является «Тарелка» — дом Украинского института научно-технической экспертизы и информации на улице Антоновича, 180.

Активист в области сохранения памятников Дмитрий Перов в 2022 году рассказал, что на месте снесенного здания запланировано строительство ЖК «Тургеневъ» — до начала военной операции улица Конисского была Тургеневской. Однако Украинский институт национальной памяти признал строительство незаконным.

Министерство культуры и информационной политики Украины обвинило киевскую мэрию в неспособности подготовить юридическую документацию, которая позволила бы защитить здание.