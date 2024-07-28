Трамп оценил уровень IQ Камалы Харрис

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп назвал низким уровень IQ своей соперницы по предвыборной гонке, вице-президента и кандидата от демократов Камалы Харрис. Такое заявление политик сделал, выступая на конференции Bitcoin 2024 в городе Нэшвилл (штат Теннесси).

«В этом зале сидят люди с высоким IQ. Я участвую в гонке против человека с низким IQ. Речь о ней», — сказал Трамп, подразумевая Харрис.

Днем ранее Трамп заявил, что, если его не изберут на пост президента США, может начаться третья мировая война. По мнению Трампа,Харрис «хуже» разбирается в вопросах по Ближнему Востоку, а избрание ее президентом приведет к переходу боевых действий в секторе Газа в более масштабный региональный конфликт.

Камала Харрис стала кандидатом в президенты США от партии демократов после того, как действующий глава государства Джо Байден снял свою кандидатуру. По данным Bloomberg, в опросах она почти сравнялась со своим соперником. Согласно среднему значению, у вице-президента Харрис — 46%, у Трампа — 47,9% (на 25 июля).

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.