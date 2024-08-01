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Выборы президента США ,  
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Покушавшегося на Трампа было видно с места, где выступал политик

Сюжет
Выборы президента США

Стрелявшего в экс-президента США Дональда Трампа американца Томаса Мэттью Крукса было хорошо видно на крыше с места, где выступал политик. Об этом свидетельствует видеозапись, опубликованная телеканалом Fox News.

На кадрах видно, как фигура движется по крыше здания American Glass Research (AGR) за несколько минут до того, как раздалась стрельба.

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Покушение на Трампа произошло 13 июля, когда тот выступал на митинге в округе Батлер, штат Пенсильвания. Политик получил ранение в ухо.

20-летний Томас Мэттью Крукс открыл огонь с крыши здания, расположенного примерно в 120 м от сцены, где выступал Трамп. Один человек погиб, еще двое пострадали. Нападавший был убит сотрудниками Секретной службы США.

Покушавшегося на Трампа было видно с места, где выступал политик
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45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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