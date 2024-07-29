Трамп согласился на допрос ФБР по делу о покушении
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп согласился дать показания в качестве потерпевшего по делу о покушении на свою персону, сообщает NBC News со ссылкой на заявление представителя ФБР, которое тот сделал во время брифинга.
«Бывший президент Дональд Трамп согласился принять участие в допросе ФБР», — говорится в публикации.
По словам представителя ФБР, допрос Трампа ничем не будет отличаться от допроса любого другого потерпевшего. О том, что ФБР собирается допросить политика, 26 июля сообщил CNN.
Покушение на Трампа произошло 13 июля, когда политик выступал на митинге в Пенсильвании. В экс-президента стреляли с крыши соседнего здания, ему ранило правое ухо.
Стрелком оказался 20-летний Томас Мэттью Крукс из пенсильванского района Бетел-Парк под Питтсбургом, его ликвидировали на месте. Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил, что покушение на Трампа было «провалом» служб безопасности.
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