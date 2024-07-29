Трамп согласился на допрос ФБР по делу о покушении

Дональд Трамп (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп согласился дать показания в качестве потерпевшего по делу о покушении на свою персону, сообщает NBC News со ссылкой на заявление представителя ФБР, которое тот сделал во время брифинга.

«Бывший президент Дональд Трамп согласился принять участие в допросе ФБР», — говорится в публикации.

По словам представителя ФБР, допрос Трампа ничем не будет отличаться от допроса любого другого потерпевшего. О том, что ФБР собирается допросить политика, 26 июля сообщил CNN.

Покушение на Трампа произошло 13 июля, когда политик выступал на митинге в Пенсильвании. В экс-президента стреляли с крыши соседнего здания, ему ранило правое ухо.

Стрелком оказался 20-летний Томас Мэттью Крукс из пенсильванского района Бетел-Парк под Питтсбургом, его ликвидировали на месте. Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил, что покушение на Трампа было «провалом» служб безопасности.