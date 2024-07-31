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Выборы президента США ,  
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Трамп назвал проблемы со здоровьем препятствием для работы президентом

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Выборы президента США
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Vincent Alban / Reuters)

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что уйдет с поста лидера страны в случае проблем со здоровьем. Об этом он заявил на крупнейшем в стране ежегодном собрании темнокожих журналистов в Чикаго.

Участники съезда задали политику вопрос о его готовности уйти с поста президента, если его когнитивные способности ухудшатся.

«[Это возможно,] когда пойму, что я делаю что-то не так», — ответил Трамп.

Политику 78 лет, действующему президенту США Джо Байдену — 81 год.

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Дональд Трамп

13 июля на Трампа совершили покушение. В экс-президента США выстрелили, когда политик выступал на митинге в Пенсильвании. 20-летний Томас Мэттью Крукс открыл огонь с крыши здания, расположенного примерно в 120 м от сцены, где выступал Трамп. Один человек погиб, еще двое пострадали, республиканец получил ранение правого уха. Нападавший был убит сотрудниками Секретной службы США.

Спустя неделю, 21 июля, Байден объявил о снятии своей кандидатуры с выборов. Он объяснил, что сделал это «в интересах Демократической партии и страны». Выходу из гонки предшествовали обсуждения состояния здоровья и возраста политика. Поводом стало провальное выступление на первых дебатах с республиканцем и основным оппонентом Дональдом Трампом, в ходе которых действующий президент выглядел растерянным, запинался и терял ход мысли.

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Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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