Трамп назвал проблемы со здоровьем препятствием для работы президентом

Дональд Трамп (Фото: Vincent Alban / Reuters)

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что уйдет с поста лидера страны в случае проблем со здоровьем. Об этом он заявил на крупнейшем в стране ежегодном собрании темнокожих журналистов в Чикаго.

Участники съезда задали политику вопрос о его готовности уйти с поста президента, если его когнитивные способности ухудшатся.

«[Это возможно,] когда пойму, что я делаю что-то не так», — ответил Трамп.

Политику 78 лет, действующему президенту США Джо Байдену — 81 год.

13 июля на Трампа совершили покушение. В экс-президента США выстрелили, когда политик выступал на митинге в Пенсильвании. 20-летний Томас Мэттью Крукс открыл огонь с крыши здания, расположенного примерно в 120 м от сцены, где выступал Трамп. Один человек погиб, еще двое пострадали, республиканец получил ранение правого уха. Нападавший был убит сотрудниками Секретной службы США.

Спустя неделю, 21 июля, Байден объявил о снятии своей кандидатуры с выборов. Он объяснил, что сделал это «в интересах Демократической партии и страны». Выходу из гонки предшествовали обсуждения состояния здоровья и возраста политика. Поводом стало провальное выступление на первых дебатах с республиканцем и основным оппонентом Дональдом Трампом, в ходе которых действующий президент выглядел растерянным, запинался и терял ход мысли.