Суд продлил арест обвиняемого в сборе военных данных француза Винатье

Лоран Винатье (Фото: Юлия Морозова / Reuters)

Замоскворецкий суд Москвы оставил под стражей еще на один месяц гражданина Франции Лорана Винатье (признан иноагентом), которого обвиняют в сборе сведений о военной деятельности России. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

7 июня Замоскворецкий районный суд Москвы заключил Винатье под стражу на один месяц и 30 суток, до 5 августа. 31 июля срок содержания под стражей продлили до 5 сентября 2024 года.

Винатье — консультант в швейцарском Центре гуманитарного диалога. Организация «участвует в большинстве мировых конфликтов, реализуя посреднические проекты в различных частях Африки, Ближнего Востока, Евразии и Азии».

Мужчину задержали в Москве 6 июня. В отношении его завели уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах — ч. 3 ст. 330.1 Уголовного кодекса.

По версии следствия, Винатье несколько лет не представлял в уполномоченный орган документы, необходимые для включения в реестр иноагентов, и вел незаконный сбор сведений в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации, для чего посещал российскую территорию и встречался с россиянами.

Как утверждает ФСБ, речь идет о госслужащих, политологах, социологах, экономистах и военных экспертах. Собранная информация, как считает следствие, может быть использована против безопасности России.

Винатье полностью признал свою вину.