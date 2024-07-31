 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Суд продлил арест обвиняемого в сборе военных данных француза Винатье

Лоран Винатье
Лоран Винатье (Фото: Юлия Морозова / Reuters)

Замоскворецкий суд Москвы оставил под стражей еще на один месяц гражданина Франции Лорана Винатье (признан иноагентом), которого обвиняют в сборе сведений о военной деятельности России. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

7 июня Замоскворецкий районный суд Москвы заключил Винатье под стражу на один месяц и 30 суток, до 5 августа. 31 июля срок содержания под стражей продлили до 5 сентября 2024 года.

Суд в Москве отправил под арест француза Винатье
Общество

Винатье — консультант в швейцарском Центре гуманитарного диалога. Организация «участвует в большинстве мировых конфликтов, реализуя посреднические проекты в различных частях Африки, Ближнего Востока, Евразии и Азии».

Мужчину задержали в Москве 6 июня. В отношении его завели уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах — ч. 3 ст. 330.1 Уголовного кодекса.

По версии следствия, Винатье несколько лет не представлял в уполномоченный орган документы, необходимые для включения в реестр иноагентов, и вел незаконный сбор сведений в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации, для чего посещал российскую территорию и встречался с россиянами.

Как утверждает ФСБ, речь идет о госслужащих, политологах, социологах, экономистах и военных экспертах. Собранная информация, как считает следствие, может быть использована против безопасности России.

Винатье полностью признал свою вину.

Госдума приняла закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

В России снизилась доля людей с нормальным весом

Турецкий экспорт в Россию за полугодие упал на 28%

Ирина Винер назвала свою преемницу в федерации художественной гимнастики

Власти продлили IT-ипотеку и изменили ее условия

США приостанавливают программу помощи Грузии

Охват YouTube в России на фоне замедления сервиса продолжил расти

В Госдуме заявили, что биткоины можно будет обменять на цифровые рубли

Подборка каналов РБК в Telegram
Теги
шпионаж Лоран Винатье Замоскворецкий суд
Материалы по теме
Журналист WSJ Гершкович на судебных прениях не признал вину в шпионаже
Общество
Подозреваемого в шпионаже для России австрийца отпустили из-под ареста
Политика
Француз Винатье признался на суде в любви к России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 1 августа
EUR ЦБ: 93,51 (+0,22) Инвестиции, 17:30 Курс доллара на 1 августа
USD ЦБ: 86,11 (-0,22) Инвестиции, 17:30
Приговоренный к расстрелу немец поблагодарил Лукашенко за помилованиеПолитика, 20:41
В Краснодарском крае крыша школы загорелась на площади 1,9 тыс. кв. мОбщество, 20:40
«Спартак» разгромил «Динамо» в первом матче Кубка РоссииСпорт, 20:32
Трейдеры опционов поставили на рост волатильности Ethereum. В чем причинаКрипто, 20:26
Кадыров пообещал убить любого, кто скажет его дочери снять хиджабПолитика, 20:20
Шмыгаль заявил о нежелании Киева обсуждать снятие санкций с ЛУКОЙЛаПолитика, 20:11
Суд продлил арест обвиняемого в сборе военных данных француза ВинатьеПолитика, 20:07
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Дзюдоист принес Грузии первое золото Олимпиады в ПарижеСпорт, 20:07
В США решили узаконить право не платить WADA на фоне скандала с китайцамиСпорт, 20:06
NYT узнала о гибели почти 1 тыс. аборигенов в школах-интернатах СШАПолитика, 20:05
Как биткоин войдет в госрезерв США. Разбор законопроектаКрипто, 20:05
Кабмин внес в Думу проект о включении в пенсионный стаж работу на УкраинеОбщество, 20:02
Что представляет собой ХАМАС, оставшийся без лидера после убийства ХанииБаза знаний, 19:55
На «Иви» покажут российскую адаптацию культового южнокорейского сериалаLife, 19:54