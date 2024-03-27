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В Ереване назвали решенным вопрос о российских пограничниках в аэропорту

Спикер Симонян: для Армении вопрос о российских пограничниках в аэропорту решен
Фото: Арам Нерсесян / Sputnik / РИА Новости
Фото: Арам Нерсесян / Sputnik / РИА Новости

Вопрос о выводе российских пограничников из международного аэропорта Еревана Звартноц решен окончательно, заявил спикер парламента Армении Ален Симонян, передает агентство «Новости-Армения».

«Для Армении это уже решенный вопрос. Не думаю, что здесь есть какая-либо дискуссия», — сказал Симонян. Однако предпринимается попытка представить этот процесс как нарушение межгосударственного соглашения, которое было заключено с целью помощи армянским пограничникам, отметил он.

По словам спикера парламента, срок прекращения работы российских пограничников в аэропорту остался тем же — до 1 августа 2024 года.

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Согласно договору, подписанному Россией и Арменией 30 сентября 1992 года, российские пограничники охраняют границы республики с Турцией и Ираном. В пограничное управление ФСБ в Армении входят четыре отряда — в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри, а также отдельный контрольно-пропускной пункт в ереванском аэропорту Звартноц.

6 марта Совет безопасности Армении сообщил об отправке России официального письма с требованием вывести ее пограничников из Звартноца. Премьер-министр Армении Никол Пашинян уточнил, что в этом послании пограничники республики поблагодарили российских коллег за помощь в обеспечении безопасности в аэропорту и заявили, что продолжат контроль на границе без содействия российской стороны.

В Кремле подтвердили получение уведомления от Еревана. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что по этому вопросу осуществляются контакты на «всех возможных уровнях».

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Теги
Армения Ереван аэропорты пограничники
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