Москвичам порекомендовали пересесть на метро из-за непогоды

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Синоптики пообещали сильный дождь с грозой и ветер в Москве. Департамент транспорта столицы порекомендовал москвичам пользоваться метро для поездок по городу в связи с непогодой, сообщила пресс-служба ведомства.

В дептрансе также добавили, что в связи с коротким рабочим днем вечерний разъезд начнется раньше, около 16:00. Водителям посоветовали выехать заранее или отложить поездку на более позднее время, после 19:00.

17 июля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что 18 и 19 июля в Москве ожидаются усиление ветра до 15 м/с и сильный дождь с грозой.

Ранее синоптик говорил РБК, что в четверг к Москве ночью будет приближаться фронтальный холодный раздел и начнутся дожди, из-за этого возникнет переменная облачность, пройдет кратковременный дождь, местами сильный, ожидается гроза, а температура воздуха составит 25–27 градусов, по области 24–29 градусов.

По данным Вильфанда, температура начнет понижаться в выходные. Ночью она составит 15 градусов, местами возможны небольшие дожди.