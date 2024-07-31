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Военная операция на Украине ,  
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Четыре белгородских села попали под обстрел ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Вооруженные сил Украины атаковали четыре села на территории Белгородской области, пострадавших нет, но есть разрушения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Так, в Грайворонском округе в селе Мокрая Орловка и в селе Муром Шебекинского округа дроны повредили два автомобиля.

В селе Вязовое Краснояружского района обстрелом перебита линия электропередачи, без света сидят жители трех улиц.

Взрывное устройство повредило в Новопетровке в Валуйском городском округе инфраструктурный объект связи, добавил Гладков.

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Фото:Мария Лисицына / РБК

Российские системы ПВО в ночь на 31 июля сбили или перехватили 11 беспилотников над Белгородской областью, четыре — над Брянской, по одному — над Курской, Калужской, Ростовской областями и Крымом. Также в небе над Курской областью была уничтожена управляемая ракета «Нептун-МД», сообщили в Минобороны.

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Белгородская область дроны населенные пункты
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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