Четыре белгородских села попали под обстрел ВСУ
Вооруженные сил Украины атаковали четыре села на территории Белгородской области, пострадавших нет, но есть разрушения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Так, в Грайворонском округе в селе Мокрая Орловка и в селе Муром Шебекинского округа дроны повредили два автомобиля.
В селе Вязовое Краснояружского района обстрелом перебита линия электропередачи, без света сидят жители трех улиц.
Взрывное устройство повредило в Новопетровке в Валуйском городском округе инфраструктурный объект связи, добавил Гладков.
Российские системы ПВО в ночь на 31 июля сбили или перехватили 11 беспилотников над Белгородской областью, четыре — над Брянской, по одному — над Курской, Калужской, Ростовской областями и Крымом. Также в небе над Курской областью была уничтожена управляемая ракета «Нептун-МД», сообщили в Минобороны.
Павел Дуров заявил, что является биологическим отцом более чем 100 детей
В России снизилась доля людей с нормальным весом
Главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию убили в Тегеране
Бакальчук рассказала о разладе с мужем задолго до сделки с Russ
В Саутпорте начались массовые беспорядки после убийства троих детей
Набиуллина заявила о намерении бороться с серыми схемами в ипотеке
Трамп назвал позором церемонию открытия Олимпиады в Париже
«Яндекс» впервые в своей истории выплатит дивиденды
Подборка каналов РБК в Telegram