В Курской и Белгородской областях объявили ракетную опасность

В Курской области, Белгороде, Шебекино и их окрестностях объявили ракетную опасность, сообщили главы регионов. В Белгородской области ее отменили спустя менее 20 минут, в Курской области — через 40 минут

В Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Шебекнском городском округе объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», — написал он в телеграм-канале.

Спустя две минуты после публикации Гладкова о ракетной опасности в регионе объявил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. «Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — напомнил он.

В Белгородской области ракетную опасность отменили в 4:19 мск. В Курской области сигналы звучали до 4:42 мск.

В ночь на 29 июля в Курской и Белгородской областях также объявили ракетную опасность почти одновременно. Ее отменили спустя примерно 40 минут в обоих регионах.