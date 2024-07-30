В Курской и Белгородской областях объявили ракетную опасность
В Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Шебекнском городском округе объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», — написал он в телеграм-канале.
Спустя две минуты после публикации Гладкова о ракетной опасности в регионе объявил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. «Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — напомнил он.
В Белгородской области ракетную опасность отменили в 4:19 мск. В Курской области сигналы звучали до 4:42 мск.
В ночь на 29 июля в Курской и Белгородской областях также объявили ракетную опасность почти одновременно. Ее отменили спустя примерно 40 минут в обоих регионах.
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