Суд в Москве заочно приговорил украинскую телеведущую Мосейчук
Басманный суд Москвы заочно вынес приговор украинской телеведущей Наталье Мосейчук за ее призывы к насилию над российскими офицерами и их семьями, карточка дела есть на сайте суда.
«Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Мосейчук обвинили по ст. 282 Уголовного кодекса — возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.
Срок отбывания наказания начнет исчисляться с того момента, как Мосейчук передадут для привлечения к уголовной ответственности на территорию России.
Следственный комитет завел на телеведущую уголовное дело в марте 2023 года. По мнению ведомства, она публично призвала применять насилие по отношению к летчикам — участникам спецоперации в Луганской и Донецкой народных республиках, а также к их семьям.
В июле того же года МВД объявило Мосейчук в розыск.
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